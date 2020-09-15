الصحة: التطوع للحصول على لقاح كورونا مش معناه إن المواطن داخل يضحي بنفسه

حسني: التجربة تمتد لشهرين والمتابعة للمتطوع تمتد لعام

الدولة ستبدأ في مرحلة تصنيع اللقاح خلال شهرين إذا أثبتت النتائج المبدئية المأمونية والفعالية

قال الدكتور حسام حسني رئيس لجنة مكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، إن المتطوع للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد يؤدي مهمة إنسانية، معقبًا: «التطوع مش معناه إن المواطن داخل يضحي بنفسه»، وفقًا لتعبيره.

وأضاف حسني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الثلاثاء، أن الراغب في التطوع عليه أن يسجل رغبته بالموقع الإلكتروني، موضحًا أن الشخص يحصل على موعد للتأكد من سلامته لعملية التطوع، بعد استكمال البيانات.

وأكد أن المتطوع سيحصل على لقاح تحت التجارب من حيث الأمن والفعالية، مضيفًا: «التجربة تستهدف تأكيد الفعالية والأمان، وسيتم عمل تحاليل دم وأشعة بصفة دورية للمتطوع».

وأوضح رئيس لجنة مكافحة كورونا بالصحة، أن الفعالية تُقاس بنسبة الأجسام المضادة التي أنتجها الجسم بمعدل معين، قائلًا إن اللقاح يعمل على تحفيز المناعة لإنتاج أجسام مضادة ضد الفيروس.

وذكر أن التجربة تمتد لشهرين والمتابعة للمتطوع لمدة عام، قائلًا إن الدولة ستبدأ في مرحلة تصنيع اللقاح خلال شهرين، إذا أثبتت النتائج المبدئية المأمونية والفعالية.

وأوضح حسني، أن المتطوعين يحصلون على فيروس كورونا في صورة غير نشطة، مضيفًا أن الوزارة تتابع الأعراض الجانبية لو ظهرت من؛ الحرارة أو ضيق في التنفس أو السعال أو الرشح أو التكسير في الجسم أو أعراض عصبية أو رعشة.