طوكيو تسجل 191 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية (طوكيو)، اليوم الثلاثاء، تسجيل 191 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن أتش كيه)، ارتفاع حصيلة المصابين بالفيروس في العاصمة إلى 23 ألفا و274 شخصا بعد تسجيل الحالات الأخيرة.

وأشارت إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في جميع أنحاء اليابان إلى 76 ألفا و670 حالة، وذلك عقب تسجيل 270 حالة إصابة جديدة، في حين ارتفع عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس إلى 1464 حالة، وذلك عقب تسجيل 9 حالات وفاة جديدة.