قال كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنه لا يستطيع أحدًا التمييز بين المصريين، معقبًا: «الصعايدة رجالة مصر وأصل مصر وماحدش يقدر يعيب فيهم».

وأضاف الوزير، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الإثنين، أن ميدان رمسيس مفتوح لجميع المصريين، لكن الدولة تنظم الكثافة المرورية في الميادين العامة والشوارع، للتسهيل على جميع المواطنين.

وتابع: «نقلتا محطة قطار السويس مرة من رمسيس لعين شمس ومرة من عين شمس لعظلي منصور عشان نريح ميدان رمسيس شوية»، مشيرًا إلى الكثافة السكانية الضخمة التي أصبحت موجودة بمصر حاليًا.

ولفت إلى أن شركات مصر تعمل حاليًا على تطوير الطريق الدائري، مواصلًا: «لو مشيت على الطريق الدائري 24 ساعة هتلاقي شركات مصر المحترمة شغالة عليه، ويوجد كوبري يتم العمل عليه جنب كوبري المنيب».

وأكدت وزارة النقل أنه تم تم اختيار منطقة بشتيل لإنشاء محطة سكك حديد صعيد مصر وورش القطارات الرئيسية ومركز صيانة شامل بها نظرا لما تتمتع به من مقومات على رأسها، وقوعها في منطقة وسطية بين محطتى سكك حديد "رمسيس والجيزة" وكونها تقع فى محافظة الجيزة التي تعتبر بوابة لصعيد مصر.