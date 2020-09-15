 بيلاروسيا: لا نستبعد استخدام القوة للرد على التهديدات العسكرية من الخارج - بوابة الشروق
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بيلاروسيا: لا نستبعد استخدام القوة للرد على التهديدات العسكرية من الخارج

علم بيلاروسيا
علم بيلاروسيا
منسيك - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 - 11:09 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 - 11:09 ص

أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم الثلاثاء، أنها لا تستبعد استخدام القوة للرد على التهديدات العسكرية من الخارج.

وذكرت الدفاع البيلاروسية -في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم)- أن ذلك سيتم في إطار الاتفاقيات، وفي إطار الدولة الاتحادية مع روسيا، كذلك في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وأشارت الدفاع البيلاروسية إلى أن بعض الدول المجاورة لبيلاروسيا تحاول تخريب وقطع العلاقات بين مينسك وموسكو، منوهة بأن بولندا وليتوانيا، ساهمتا في عملية زعزعة استقرار الوضع في بيلاروسيا.

وأعربت وزارة الدفاع البيلاروسية عن تقدير مينسك لدعم الحليف الاستراتيجي المتمثل في روسيا، وكذلك دعم الصين.


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