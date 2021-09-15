ارتفاع أسعار النفط بعد بيانات حول المخزونات الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد بيانات من معهد البترول الأمريكي، أظهرت انخفاضا أكثر من المتوقع في المخزونات الأمريكية.

وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.64% إلى 74.07 دولار للبرميل، بعدما أنهت تعاملات أمس الأول عند 73.6 دولار للبرميل.

فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.62% إلى 70.90 دولار للبرميل، بعدما أغلقت التداولات أمس الأول، عند 70.46 دولار للبرميل.

وبحسب بيانات المعهد، فإن المخزونات في الولايات المتحدة تراجعت بمقدار 5.437 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وتوقع الخبراء في المتوسط انخفاضا قدره 3.903 مليون برميل.