قال الكاتب والمفكر الدكتور مصطفى الفقي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتعامل مع القضية الفلسطينية على أنها قضية مصرية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الثلاثاء: "يجب علينا التفاعل مع إسرائيل، ونحن نفعل ذلك، والرئيس يفعلها بكياسة قومية رفيعة الشأن".

وأوضح الفقي، أنه لا يمكن لأحد أن يصدر تعليقًا سلبيًّا عن سياسات الرئيس في هذا الشأن.

في الوقت نفسه، شدد على أنه يجب فتح حوار مع تركيا، إلى جانب ضرورة إيجاد جسور للتواصل مع إيران، على الرغم من أساليبها الملتوية ورغبتها في السيطرة وتصدير الثورة.

وتابع: "الاشتباك ليس بالضرورة أن يكون حبًا وكراهية، ولا يعني تحالفًا أو عداء، لكنّ الأمر يتعلق بقضية وجود.. فمصر دولة صاحبة رأي وقرار في المنطقة".