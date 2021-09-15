وزير الدفاع الإسرائيلي يرجح إمكانية دعم تل أبيب لاستئناف الاتفاق النووي مع إيران

رجح وزير دفاع إسرائيل بيني جانتس إمكانية أن يقبل بلده باستئناف الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والمجتمع الدولي.

وقال جانتس في مقابلة حصرية نشرتها مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية الثلاثاء، ردا على سؤال عن جهود إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإحياء الاتفاق النووي: "كنت سأدعم نهج الولايات المتحدة الحالي الرامي إلى إعادة برنامج إيران النووي إلى داخل صندوق"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

في الوقت نفسه، أعرب الوزير عن رغبة إسرائيل في أن تكون هناك "خطة بـ قابلة للحياة تقودها الولايات المتحدة" بما يشمل ممارسة ضغوطات اقتصادية وسياسية ودبلوماسية على إيران من قبل الولايات المتحدة ودول أوروبا وروسيا وكذلك الصين في حال انهيار التفاوض، مشيرا إلى ضرورة أن يكون لدى بكين دور مهم في هذه الخطة.

وقال: "يجب أن تتخوف إيران من أن الولايات المتحدة وشركاءها جادون".

كما أشار جانتس إلى "خطة ث" خاصة بإسرائيل تقضي باتخاذ إجراءات عسكرية ضد طهران إذا اقتربت إيران من الحصول على ترسانة نووية، قائلا: "لسنا أمريكا لكن لدينا قدرات خاصة بنا".

وحذر وزير الدفاع الإسرائيلي من أن انسحاب قوات الولايات المتحدة ودول الناتو من أفغانستان قد يصبح تطورا مشجعا على مدى طويل بالنسبة لإيران ووكلائها في المنطقة، داعيا إلى ضرورة عدم السماح بأن تخلص طهران إلى استنتاج بأن الحزم والقوة يكفيان لإجبار الغرب على الاستسلام.