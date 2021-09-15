مشروع غواصة بلا عوادم يفوز بتمويل الحكومة البريطانية

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حصلت شركة في بريطانيا تطور غواصات بلا عوادم يمكنها نقل البضائع بين جلاسكو وبلفاست على حصة قدرها 23 مليون جنيه إسترليني (32 مليون دولار) من التمويل البحري الأخضر الحكومي.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" عن وزارة النقل أن السفن المؤتمتة بالكامل مصمة لتكون "إيجابية تماما" من خلال العمل على الهيدروجين الأخضر وجمع المواد البلاستيكية الدقيقة.

ويمكن لأسطول من هذه السفن منع انبعاث 27 طنا من ثاني أكسيد الكربون في السنة الأولى من التشغيل، وفقا للوزارة.

وحصل مشروع آخر على تمويل حكومي، وهو تطوير نقاط شحن للقوارب الكهربائية متصلة بتوربينات الرياح البحرية.

وسوف تعمل هذه النقاط بطريقة مماثلة لمحطات شحن السيارات الكهربائية، مع قيام البحارة بعملية التوصيل وشحن سفنهم والإبحار.

وقالت وزارة النقل إن استخدام الطاقة المتجددة بهذه الطريقة يمكن أن يعادل إخراج أكثر من 62 ألف سيارة من الطريق.

وتم الإعلان عن الفائزين بالتمويل في إطار فعاليات أسبوع لندن الدولي للشحن.

وقال وزير النقل البريطاني جرانت شابس: "بصفتنا دولة جزرية فخورة مبنية على براعتنا البحرية، فمن الصواب أن نقدم القدوة عندما يتعلق الأمر بالتخلص من الكربون من القطاع وإعادة البناء بشكل أكثر مراعاة للبيئة".