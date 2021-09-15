ارتفاع الفائض التجاري لإندونيسيا خلال الشهر الماضي

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أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الإندونيسي اليوم الأربعاء ارتفاع الفائض التجاري لإندونيسيا خلال آب/أغسطس الماضي.

وذكر مكتب الإحصاء أن الفائض التجاري ارتفع خلال الشهر الماضي إلى 744ر4 مليار دولار مقابل 312ر2 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي. كان المحللون يتوقعون ارتفاع الفائض إلى 36ر2 مليار دولار فقط.

وكان الفائض التجاري خلال تموز/يوليو الماضي 598ر2 مليار دولار.

وزادت صادرات إندونيسيا خلال الشهر الماضي بنسبة 1ر64% سنويا في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها بنسبة 9ر36% فقط.

في المقابل زادت الواردات بنسبة 26ر55% سنويا في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها بنسبة 1ر45%.

كما زادت الصادرات الإندونيسية خلال الشهر الماضي بنسبة 95ر20% شهريا في حين زادت الواردات بنسبة 35ر10% شهريا.