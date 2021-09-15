طالبان تعيد للمركزي الأفغاني أموالا وسبائك ذهب صودرت من منازل مسؤولين سابقين

قال البنك المركزي الأفغاني اليوم الأربعاء إنه تلقى أكثر من 12 مليون دولار في شكل عملات نقدية وسبائك ذهب تم ضبطها في منازل مسؤولين سابقين بالحكومة الأفغانية.

وأوضح بيان للبنك أن سلطات حركة طالبان سلمت الأصول للبنك المركزي.

وجاء في البيان الذي نشر عبر الإنترنت أن جزءا كبيرا من المبلغ وسبائك الذهب صودرت من منزل نائب الرئيس الأفغاني السابق عمر الله صالح وهو أحد الرموز البارزة المناهضة لطالبان.

وأشار البيان إلى أنه لم يتضح على الفور السبب وراء إبقاء المسؤولين السابقين العملات النقدية وسبائك الذهب في منازلهم.

ولم يكن صالح المسؤول الحكومي الوحيد الذي يرد اسمه في البيان، الذين لم يحدد بالضبط إجمالي المبلغ الذي تم ضبطه بمنزله.

ولم يعلق صالح الذي يعتقد أنه من المناهضين البارزين لطالبان، والذي يختبئ في جبال بنجشير، على ذلك.

وفي وقت سابق، زعم السفير الأفغاني السابق لدى طاجيكستان، محمد زهير اغبار، أن الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني حمل معه 169 مليون دولار عندما فر من البلاد.

ونفى غني هذا الاتهام، ووصفه بأنه "مزاعم بلا أساس".