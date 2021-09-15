ليبيا وإيطاليا يبحثان سبل دعم وتفعيل التعاون الصناعي المشترك

بحث وزير الصناعة والمعادن الليبي أحمد أبوهيسه، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي كونتي، سبل دعم وتفعيل التعاون الصناعي المشترك بين البلدين وأهمية إيجاد الحلول الناجعة لإعادة تشغيل مصنع الشاحنات والحافلات بتاجوراء.

وأكد وزير الصناعة خلال لقائهما، وفقا لوكالة الأنباء الليبية، اليوم الأربعاء، أن الوزارة عازمة على حلحلة مشاكل شركة الشاحنات والحافلات تاجوراء وتشغيل مصانعها بالطاقات القصوى وذلك بالتعاون مع الشريك الإيطالي، مشددا على أهمية قيام الشريك الإيطالي بدوره في توفير مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار اللازمة لعودة العمل.

وأشار إلى أن الوضع العام في ليبيا يشهد استقرارا ملحوظا مما يسمح للشركات الأجنبية بالعودة لمزاولة نشاطاتها، داعيا الجانب الإيطالي لتدريب وتأهيل مجموعة من الشباب الليبي في مجال التقنية الصناعية.

ومن جانبه، أكد السفير الإيطالي أن بلاده تولي اهتماما كبيرا بليبيا وخاصة في مجال التعاون الصناعي، مشيرا إلى أن وفدا من الشركات الإيطالية الكبرى سيقوم خلال الفترة القريبة القادمة بزيارة ليبيا.