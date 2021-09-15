أحيت جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، "اليوم العربي للأرصاد الجوية" تحت شعار "معًا نواجه الطقس المُتطرف"؛ إيمانًا منها بالدور الحيوي الذي تلعبه الأرصاد الجوية في مختلف مجالات الحياة وبصفة خاصة في مجالات الملاحة الجوية والبحرية والنقل البري ومختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.

وأشارت الجامعة العربية -في بيان- إلى إصدار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في 15 سبتمبر 1970 قراره بإنشاء اللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية؛ بهدف توحيد الجهود والأهداف في هذا المجال العلمي الحيوي والهام، والعمل على توحيد جهود مرافق الأرصاد الجوية التي بدأت نشاطها في الكثير من الدول العربية منذ ما يزيد على المئة عام.

وأضاف البيان: "بصدور قرار مجلس جامعة الدول العربية بإنشاء اللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية أصبح يوم 15 سبتمبر من كل عام علامة فارقة في العمل العربي المشترك في مجال الأرصاد الجوية، حيث تولت اللجنة مهام بلورة وتطوير التعاون فيما بين مرافق الأرصاد الجوية العربية في مختلف نشاطات الأرصاد الجوية ومن أهمها إمداد المعنيين ومتخذي القرار بالرأي العلمي الموثق لقضايا التغير المناخي، دعم وتبادل البحوث العلمية والتطبيقية للغلاف الجوي، إدارة معلومات مخاطر الطقس والمناخ، وبالطبع خدمات الأرصاد الجوية المقدمة للقطاعات المختلفة وعلى رأسها الطيران المدني وأنشطة وبرامج التوعية والإعلام بالأرصاد الجوية، متابعة أوجه التعاون مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات العلاقة؛ التعاون مع التجمعات الإقليمية والدول ".

ونوه البيان بأنه في ظل ما يشهده العالم من ظواهر جوية متطرفة وعنيفة غير مسبوقة طالت كل بقاع الأرض، مثل حرائق الغابات الناجمة عن موجات حرارية عالية والجفاف الشديد والفيضانات العارمة، أصدرت "لجنة التوعية والإعلام بالأرصاد الجوية" والتي تضم خبراء المراكز الإعلامية ومعدي النشرات الجوية بمرافق الأرصاد الجوية العربية، شعار هذا العام "معًا نواجه الطقس المُتطرف" ليحمل في طياته جهود مرافق الأرصاد الجوية للحد من أثر الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن هذا الطقس العنيف، من خلال مراقبة مستمرة ودقيقة للطقس وإصدار الإنذارات المبكرة لكل القطاعات المعنية، وكذلك حشد الوسائل التقنية والبشرية اللازمة لتنبيه المواطنين والسلطات العامة بحالات الطقس السيئ التي قد تشكل تهديدًا مباشرًا أو غير مباشر لسلامة الناس وممتلكاتهم.

وأشار إلى أن مرافق الأرصاد الجوية تقوم في هذا اليوم بالتواصل مع الجهات الإعلامية وعموم قطاعات المجتمع، للتوعية بعلوم الأرصاد الجوية وأنشطتها المختلفة وإبراز جهود الأرصاد الجوية في حماية الأفراد والممتلكات والمردود الاقتصادي والاجتماعي لخدمات الأرصاد الجوية لكل القطاعات.