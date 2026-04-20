اعتقلت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الاثنين، شابين سوريين خلال توغل جديد بمحافظة القنيطرة جنوب غربي البلاد.

وأفادت قناة "الإخبارية السورية" بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت شابين في قرية بريقة بريف القنيطرة خلال توغلها فجر اليوم في المنطقة".

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات السورية بشأن الحادثة، التي جاءت في إطار الانتهاكات المستمرة لسيادة البلد العربي.

ويأتي التوغل الإسرائيلي رغم تصريحات للرئيس السوري أحمد الشرع، في حوار مع الأناضول، الخميس، قال فيها إن المفاوضات مع تل أبيب لم تصل إلى طريق مسدود، لكنها تجري بصعوبة شديدة، بسبب إصرارها على التواجد في الأراضي السورية.

وخلال الأشهر الأخيرة، تكررت الانتهاكات الإسرائيلية في جنوب سوريا بشكل شبه يومي، وشملت حملات دهم وتفتيش للمنازل، ونصب حواجز، فضلا عن اعتقال مدنيين بينهم أطفال ورعاة أغنام.

وبعد إسقاط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فصل القوات المبرمة بين الجانبين منذ عام 1974، واحتلت المنطقة السورية العازلة.

ورغم أن الإدارة السورية الجديدة لم تهدد إسرائيل، شنت الأخيرة منذ الإطاحة بنظام الأسد غارات جوية على سوريا أسفرت عن مقتل مدنيين وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر.