ميركل: رخاء ألمانيا مرهون بالبحث العلمي

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن اعتقادها بأنه ليس من الممكن استمرار النجاح الاقتصادي لبلادها بدون بحث علمي، أو عمل أجهزة الكمبيوتر الكمية.

وفي أعقاب زيارة لمعهد ماكس-بلانك للبصريات الكمية في مدينة جارشينج القريبة من مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا، قالت ميركل اليوم الأربعاء:" رخاؤنا ليس مرهونا بشيء آخر سوى أن نكون روادا للسوق في مجال البحوث الأساسية وتطبيقها في المجالات الجديدة".

وأضافت ميركل أن ألمانيا وأوروبا بحاجة، " في عصر الرقمنة والتقنيات الكمية والتحول الكامل لاقتصادنا" إلى أن تكونا من رواد السوق العالمية في هذا المجال، أكثر من أي وقت مضى.

وتابعت ميركل أن الحكومة الاتحادية ستدعم " وادي ميونخ الكمي" ماليا في المستقبل أيضا، لكنها لم تذكر تفاصيل.

وأعربت المستشارة عن "انبهارها الشديد" بالعمل في الوادي، وقالت إن المهم بالنسبة لألمانيا إدماج أعمال البحث لدى الشركات الناشئة ضمن أعمال التعاون التي تقوم بها الجامعات والمؤسسات البحثية " وقد كان هذا في بعض الأحيان في الفترة الماضية نقطة ضعف عند ألمانيا، وقد تم التعلم هنا على وجه التحديد من نقطة الضعف هذه".

وقال رئيس حكومة ولاية بافاريا، ماركوس زودر إن التكنولوجيا الفائقة تمثل الفرصة الحقيقية الوحيدة لألمانيا لتحديد موقعها المستقبلي في مجال المنافسة العالمية.

وأضاف زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري أن ميونخ ستتحول بفضل مشروع "وادي ميونخ الكمي" إلى عاصمة تكنولوجية كبيرة.