كمبوديا تسجل 653 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت كمبوديا 653 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 101 ألف و443 حالة.



وذكرت وزارة الصحة الكمبودية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 9 حالات وفاة في الوقت نفسه، ليرتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد إلى 2067 حالة وفاة.



وأشارت إلى أن إجمالي عدد المتعافين في البلاد بلغ 95 ألفا و367 شخصا بعد تسجيل تعافي 463 مريضا.



وفي سياق متصل بكورونا، أعلن مركز مكافحة الأوبئة المركزية في تايوان، اليوم، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وصفر وفيات، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 16 ألفا و99 حالة والوفيات إلى 839 وفاة.