أعلن المكتب البابوي للمشروعات التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فتح باب التقديم للحصول على منح دراسية مجانية مقدمة من وزارة التعليم الروسية، للدراسة في الجامعات الروسية، وذلك لحملة شهادتي الثانوية العامة أو البكالوريوس للحصول على الدرجات العلمية الأعلى "بكالوريوس - ماجستير - دكتوراه" في تخصصات: "الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والهندسة"، وغيرها من التخصصات.

وأشار المكتب حسب بيان من نشرته صفحة "المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية"، إلى أن الحد الأدنى للمجموع هو 80 % للحاصلين على الثانوية العامة، مع الإشارة إلى أن أوراق المتقدمين إلى المنحة سيتم إرسالها إلى روسيا حيث تتولى وزارة التعليم الروسية اختيار المقبولين من بين المتقدمين للمنح.

وأكد المكتب، أن إجراءات التقديم للحصول على المنح ستكون مجانية بشكل كامل وأنه لا توجد أي رسوم مقابل التقديم، لأي شخص أو جهة.

وأورد المكتب البابوي للمشروعات عنوان البريد الإلكتروني الذي سيتم التقديم عن طريقه، وهو papalofficeforprojects@gmail.com.

وذكر المكتب، أن الدراسة الجامعية تتحملها وزارة التعليم الروسية، والطالب يتحمل: "تكلفة الإعاشة وهي شهرية 20 ألف روبل روسي ما يُعادل 150 دولار"، الإقامة في المدينة الجامعية "وهي مدعمة"، حوالي 75 دولار شهريًا + التأمين الصحي + تذاكر الطيران، والمنح تدرس باللغة الروسية، ولذلك يفضل أن يكون المتقدم ملم باللغة الروسية.

وأكد المكتب، أنه سوف يقوم الطالب بدراسة اللغة الروسية خلال أول عام دراسي، ويتم إرسال كل الطلبات إلى روسيا ويتم الاختيار من جانبهم.

وذكر أن أخر موعد للتقديم في موعد أقصاه 27 أكتوبر.

وأوضح، أن المستندات المطلوبة للطلاب الراغبين للتقديم هي: "شهادة الثانوية العامة أو بكالوريوس موثقة من وزارة الخارجية و تترجم من المعهد الثقافي الروسي، وبیان بدرجات بمواد البكالوريوس او الثانوية العامة موثق من وزارة الخارجية وتترجم من المعهد الثقافي الروسي، وشهادة صحية عامة (باطنة) من أي مستشفى مركزی وتوثق من الخارجية وتترجم من المعهد الثقافي الروسي، وشهادة تحليل الإيدز من معمل (البرج، المختبر) تطلب باللغة الإنجليزية، وصورة جواز السفر وترجمته من المركز الثقافي الروسي، مع تجميع المستندات المطلوبة scan وإرسالها على البريد الإلكتروني.

وأنشأ قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، المكتب البابوي للمشروعات في عام 2013 وتحت إشرافه المباشر للعمل جنبًا إلى جنب مع أسقفية الخدمات فى خدمة المجتمع، ويدعم المكتب البابوى للمشروعات مجالات الخدمة المختلفة، ويركز بشكل خاص على دعم المبادرات التي تعزز تقديم خدمات صحية وتعليمية عالية الجودة ، وبناء القدرات داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لخدمة العالم بشكل أفضل، وكذلك الاستجابة لإحتياجات الإنسان، حسب بيان صحفي سابق.