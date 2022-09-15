بنزيما يغيب عن قائمة فرنسا لمباراتي النمسا والدنمارك

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أعلن ديديه ديشامب، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، قائمة الديوك لمعسكر شهر سبتمبر الجاري من أجل خوض مباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويواجه منتخب فرنسا نظيره النمسا في 22 سبتمبر على استاد "دي فرانس"، ثم يلتقي مع الدنمارك في 25 من الشهر ذاته في العاصمة "كوبنهاجن".

وشهدت قائمة المنتخب الفرنسي غياب كريم بنزيما، نجم ريال مدريد الإسباني، بسبب معاناته من إصابة في الوقت الحالي.

وجاءت قائمة المنتخب الفرنسي على النحو التالي:

حراسة المرمى: هوجو لوريس، أريولا، ماينيان.

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز، كوندي، فيرلاند ميندي، بافار، فاران، أوباميكانو، ساليبا، بيدياشيل بينوا، جوناثان كلاوس.

خط الوسط: كامافينجا، يوسوفا فوفانا، جندوزي، رابيو، تشواميني.

خط الهجوم: ديمبلي، جيرو، جريزمان، كولو مواني، مبابي، نكونكو.