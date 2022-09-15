الرئيس الجزائري يدعو قادة الأردن وليبيا والبحرين للمشاركة في القمة العربية ببلاده

أعرب ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين، عن استعداده للمشاركة في القمة العربية المزمع عقدها يومي الأول والثاني من نوفمبر المقبل، دعما للجهود التي تبذلها الجزائر "للم شمل الدول العربية، وتعزيز قيم التعاون والتضامن في الفضاء العربي".

واستقبل العاهل الأردني، اليوم الخميس، وزير العدل، حافظ الأختام الجزائري، عبد الرشيد طبي، الذي سلمه رسالة دعوة بصفته مبعوثا خاصا للرئيس عبد المجيد تبون، للمشاركة في أعمال القمة العربية.

وقالت وزارة العدل الجزائرية في بيان لها إن الوزير طبي، أكد لجلالة الملك، على "جاهزية الجزائر الكاملة لاحتضان القمة العربية المقبلة، وتوفيرها لكافة الشروط الكفيلة بإنجاح هذا الاستحقاق العربي الهام، الذي تطمح الجزائر لأن يكون محطة فارقة لإعادة اللحمة للأمة العربية وتحقيق انطلاقة جديدة للعمل العربي المشترك".

وكشف البيان أن ملك الأردن، أعرب عن ترحيبه بالدعوة الكريمة، واستعداده للمشاركة في القمة العربية المقبلة.

من جهة أخرى، تسلم رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي، اليوم الخميس، بالعاصمة الليبية طرابلس، دعوة المشاركة في القمة العربية، سلمها إياه وزير الداخلية الجزائري، إبراهيم مراد، بصفته مبعوثا خاصا للرئيس تبون.

وأكد المنفي "مشاركته الشخصية في أشغال القمة والمساهمة الى جانب قادة الدول العربية الشقيقة للتوصل إلى نتائج ملموسة وايجابية"، بحسب بيان للداخلية الجزائرية.

وبالإضافة إلى ذلك، سلّم وزير الطاقة والمناجم الجزائري، محمد عرقاب، اليوم الخميس، بالمنامة، بصفته مبعوثا خاصا للرئيس تبون، الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، الممثل الخاص لملك البحرين، رسالة الدعوة للملك حمد بن عيسى آل خليفة، للمشاركة في أشغال القمة العربية.

وجاء في بيان لوزارة الطاقة الجزائرية أن الرئيس تبون، يتطلع إلى "مشاركة نوعية لمملكة البحرين في هذا الموعد العربي ومساهمتها المنتظرة في إنجاحها والخروج بنتائج تكون في مستوى التحديات الراهنة".

وأضاف ذات المصدر أن "الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، أثنى على المجهودات التي تبذلها الجزائر لتهيئة كل الظروف لجعل القمة العربية محطة لتصفية الأجواء في الوطن العربي، مؤكدا أن مملكة البحرين على استعداد تام للانخراط في هذا المسعى الحميد".