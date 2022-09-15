الأمم المتحدة تبحث السماح لزيلينسكي مخاطبتها بالفيديو

تبحث الجمعية العامة للأمم المتحدة اقتراحا من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مخاطبة الاجتماع السنوي لزعماء العالم الأسبوع المقبل عبر مقطع فيديو مسجل مسبقا.

وقالت بعثة كييف في مذكرة للدول الأعضاء بالجمعية العامة، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الخميس، إن زيلينسكي لا يمكنه المشاركة شخصيًا في الاجتماعات بسبب الهجوم الروسي على بلاده.

وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أعلن أمس، أن بلاده لن تدعم قرار السماح للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بإرسال كلمة مصورة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الخطاب الافتراضي يعد مخالفة للقواعد.