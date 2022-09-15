متحدث الحكومة الموريتانية: موقفنا من قضية الصحراء هو الحياد الإيجابي 

أكد الوزير الناطق باسم الحكومة الموريتانية الناني وولد اشروقة، أن موقف بلاده من قضية الصحراء هو الحياد الإيجابي.

وقال الوزير الموريتاني، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة "نواكشوط"، إن بلاده لديها موقف ثابت من قضية الصحراء، ويتمثل هذا الموقف بالحياد الإيجابي الذي يتجسد في احترام جميع القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ذات الصلة بالموضوع والحرص كل الحرص والعمل المستمر في أن تكون علاقاتنا الثنائية ممتازة ومتميزة مع جميع الأطراف والاستعداد التام وبإرادة صادقة لكل ما من شأنه أن يساهم في إيجاد حل سلمي للقضية ويجعلنا جزء من الحل وليس جزء من المشكلة.