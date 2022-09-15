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أقدم شاب على التخلص من حياته شنقاً داخل شقته؛ لمروره بأزمة نفسية بسبب تراكم الديون بمنطقة الحوامدية في الجيزة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة شاب داخل شقته بمنطقة الحوامدية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين وجود جثة شاب معلق بحبل داخل غرفته وبعمل التحريات تبين أن الشاب يبلغ من العمر 30 عاما، أقدم على الانتحار لمروره بأزمة نفسية بسبب تراكم الديون، ولا شبهه جنائية، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.