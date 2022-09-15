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اليوم.. افتتاح معرض كايرو للفنانة شيرين رجب بمركز محمود مختار الثقافي

أسماء سعد
نشر في: الخميس 15 سبتمبر 2022 - 2:00 م | آخر تحديث: الخميس 15 سبتمبر 2022 - 2:01 م
ينظم قطاع الفنون التشكيلية، افتتاح معرض الفنانة شيرين رجب بعنوان (كايرو)، وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الخميس بقاعة (نهضة مصر) بمركز محمود مختار الثقافي، ويأتى المعرض تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية.

ويضم المعرض 25 لوحة منفذة بألوان الأكريليك والألوان الزيتية على القماش، متنوعة المقاسات والأحجام، جميعها تمثل أحياء وشوارع القاهرة، وهي توثيق لمظاهر الحياة بها، بتكوين لوني مختلف وخطوط مختلفة ومشاهد جديدة لتلك الأماكن، المعرض مستوحى موضوعه من قصيدة للشاعر الكبير أحمد تيمور "وطن بمساحة حصن الأم.

الفنانة شيرين رجب حاصلة ليسانس آداب إنجليزي، وماجستير إدارة الأعمال، شاركت في العديد من المعارض الجماعية القومية والخاصة، منها: معرض فن وسلام بمتحف الفن الإسلامي فبراير 2020، معرض بالته 2 بقاعة الأهرام فبراير 2020، جاليري أرت فيجن مايو 2020، رابطة المبدعين العرب 2020 بالعراق، معرض "معاً ضد الكورونا" 2020 بالسعودية، معرض صحوة الفن بجاليري القاهرة أغسطس 2021.

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