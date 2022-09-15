استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الخميس، استشهاد فتى فلسطيني برصاصة في الرأس أطلقها عليه أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام قرية كفردان بمُحافظة جنين في الليل.

وأضافت المصادر أنه تم نقل الفتى - ويدعى عدي طراد هشام صلاح (17 عامًا) - إلى مستشفى خليل سليمان الحكومي في مدينة "جنين" الواقعة شمال الضفة الغربية، في محاولة لإسعافه ولكنها باءت بالفشل.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت القرية فجرًا، وداهمت منازل ذوي الشهيدين أحمد وعبد الرحمن عابد، اللذين استشهدا في تبادل إطلاق نار قرب حاجز "الجلمة" العسكري أمس. وخلال تبادل إطلاق النار المذكور قتل ضابط بالجيش الإسرائيلي.

وقال شهود عيان من أهل قرية "كفردان" إن قوات الاحتلال اخضعت ذوي الشهيدين لتحقيق ميداني، واعتقلت الشاب عامر طه عابد، وهو أبن عم الشهيد أحمد عابد.

وخلال الاقتحام دارت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت وابلا من الاعيرة النارية، ما أدى إلى استشهاد الفتى صلاح وإصابة إثنين آخرين بجروح.