 القومية للأنفاق: إجراء اختبارات الحريق لعدد من محطات المرحلة الجديدة بالخط الثالث للمترو - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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القومية للأنفاق: إجراء اختبارات الحريق لعدد من محطات المرحلة الجديدة بالخط الثالث للمترو

ميساء فهمي
نشر في: الجمعة 15 سبتمبر 2023 - 11:14 ص | آخر تحديث: الجمعة 15 سبتمبر 2023 - 11:14 ص

قالت الهيئة القومية للأنفاق إنه تم تحديد موعد إجراء ح مكافحة الحريق، وإنذار الحريق وسحب الدخان بمحطة (الطريق الدائري) كنموذج للمحطات العلوية بالمرحلة الثالثة (ب) من الخط الثالث للمترو، ومحطة (السودان) كنموذج للمحطات النفقية بالمرحلة الثالثة (ب) من الخط الثالث للمترو، وذلك يوم الأحد القادم اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا، في إطار الحماية المدنية الخاصة بسلامة الركاب.

وناشدت الهيئة، في بيان اليوم الجمعة، بالمواطنين سكان هذه المناطق بعدم القلق أو الخوف في حالة ظهور دخان أو رائحة حريق في أوقات إجراء الاختبارات بتلك المحطات.

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