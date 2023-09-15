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تأخر النادي الأهلي بهدف دون رد، في الشوط الأول من مباراته ضد اتحاد العاصمة الجزائري، في اللقاء المقام بالسوبر الأفريقي.

وأحرز زين الدين بلعيد الهدف الوحيد في المباراة حتى الآن عند الدقيقة 41، وذلك من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد عرقلة مروان عطية بلعيد.

وشهدت هذه المباراة تواجد الصفقات الجديدة للنادي الأهلي وهما إمام عاشور، ورضا سليم، أما أنتوني موديست فخرج من قائمة اللقاء.

ودخل النادي الأهلي المباراة بروح معنوية مرتفعة، ليبدأ اللقاء بهدف مبكر عن طريق محمود عبد المنعم كهربا، في الدقيقة السابعة إلا أن حكم المباراة ألغاه بداعي تدخله بعنف على حارس المرمى.

ويتطلع النادي الأهلي لتحقيق الفوز والتتويج باللقب التاسع في تاريخه، ليواصل كتابة التاريخ، ويجمع لقب قاري جديد.

ويشارك الأهلي في هذه المباراة بوصفه بطلًا لدوري أبطال أفريقيا، في حين يلعب الفريق الجزائري هذه المباراة بعدما فاز ببطولة الكونفدرالية الأفريقية في نسختها الأخيرة.