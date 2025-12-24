الأوقاف تعلق على واقعة تشغيل قرآن الفجر بمكبرات صوت في الجيزة: الأذان نداء رحمة لا إزعاج

تابعت وزارة الأوقاف، منشورات غير رسمية وأخرى إخبارية تم تداولها بشأن وقوع خلاف بين أحد المواطنين وأحد عمال المساجد، على خلفية مستوى الصوت المنبعث من المسجد.

وفي إطار سياسة الوزارة الهادفة إلى تبصير الرأي العام، وتجديد التذكير بضوابط العمل، أوضحت وزارة الأوقاف أنها أنهت اتخاذ اللازم حيال الواقعة في حينه، من خلال التواصل الإداري، وإجراء الفحص الميداني، وإنفاذ الإجراءات اللازمة وفق القواعد المنظمة.

وأكدت الوزارة، تجديد تعميم المنشور الصادر بشأن استخدام مكبرات الصوت الخارجية بالمساجد، وقصر استخدامها على مواعيد الأذان وخطبة الجمعة والعيدين فقط، مع الاكتفاء بمكبر صوت خارجي واحد متى كان كافيًا لتحقيق الغرض، إلى جانب التشديد على ضوابط استخدام المكبرات الداخلية، بما يراعي مساحة المصلى وعدد المصلين.

كما جددت الوزارة التنبيه على الالتزام الكامل بضوابط فتح واستخدام تجهيزات الصوت، سواء من جانب العمال أو المؤذنين أو الأئمة، بما يحقق مقاصد العبادة دون إزعاج أو تنفير.

وشددت وزارة الأوقاف على أنها تؤدي حق المواطن في المعرفة، وتتابع في الوقت ذاته واجبات منسوبيها، مؤكدة أن الإسلام دين رحمة وجمال، وأن الأذان نداء محبة وإخلاص، وأن التجهيزات الصوتية وُضعت لتيسير العبادة وتحبيب الناس فيها، لا لتعسيرها أو النفور منها.

وأهابت الوزارة بجميع المواطنين النأي بالمساجد عن أي خلافات، مؤكدة أنه حال وقوع أي إشكال، يجب التعامل معه بما يليق بمكانة المسجد بوصفه بيت الله وموضع السكينة، وذلك عبر النصح الهادئ الفردي، وفي حال الرغبة في تقديم شكوى، يتم اللجوء إلى المسار التدريجي المنضبط، بدءًا من إمام المسجد، ثم مدير الإدارة، ثم مدير المديرية، مع التأكيد على أن حق المواطن مكفول دائمًا في اللجوء إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة عبر قنواتها الرسمية.