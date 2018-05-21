كلوب ينفجر غاضبا بسبب محمد صلاح

انفعل يورجن كلوب، المدير الفني ليفربول، اليوم الجمعة، على الصحفيين بسبب السؤال المتكرر عن إمكانية رحيل محمد صلاح، نجم الريدز، للدوري السعودي الفترة المقبلة.

ورد كلوب غاضبًا في المؤتمر الصحفي لمباراة وولفرهامبتون، غدا السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، على سؤال أحد الصحفيين حول إمكانية رحيل صلاح للدوري السعودي، قائلا:" أنت تمزح معي صحيح؟ لا يمكنك الانتظار حتى ديسمبر "فترة الانتقالات الشتوية" لطرح هذا السؤال؟".

قدم اتحاد جدة عرضًا في فترة الانتقالات الصيفية للتعاقد مع محمد صلاح ووصل عرض النادي السعودي لـ 215 مليون جنيه إسترليني حسبما أفادت صحيفة "ذا صن" لكن ليفربول أكد تمسكه ببقاء محمد صلاح وأنه ليس للبيع.

وأشارت تقارير صحفية أن اتحاد جدة سيجدد محاولته للتعاقد مع محمد صلاح في الانتقالات الشتوية المقبلة، وسيرفع عرضه لضم هداف الدوري الإنجليزي والمتوج بالحذاء الذهبي في 3 مرات سابقة، لتدعيم صفوف العميد من أجل المنافسة على المزيد من الألقاب المحلية والقارية.