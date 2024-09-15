كولر: خبرات لاعبي الأهلي كافية للمنافسة على الألقاب

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رفع مارسيل كولر المدير الفني للأهلي راية التحدي قبل انطلاق رحلة الفريق للدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا الذي حققه في الموسمين الماضيين.

قال كولر في تصريحات نقلتها قناة أبو ظبي الرياضية "لم يكن لدينا وقتا كافيا للاستعداد لمواجهة جور ماهيا، واللاعبون الدوليون لم يتواجدوا في فترة الإعداد للمباراة، وتدربنا ثلاث مرات قبل اللقاء".

وأضاف المدرب السويسري "علينا أن نكون جاهزين، ولكن لخبرات لاعبي الاهلي كافية للمنافسة على الألقاب".

وتابع "شاهدنا الفريق الكيني جيدا، ونعلم عنه الكثير قبل المباراة الأولى وسنحاول تحقيق نتيجة مريحة، ولكن يجب الحذر لأنهم سيلعبون بحماس كبير وسط جماهيرهم".

وأتم مارسيل كولر تصريحاته "سنحاول تحقيق الفوز رغم اللعب ظهرا في كينيا".