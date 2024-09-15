شرقي ألمانيا تتأهب للفيضانات وسط مظاهر فوضى في أوروبا الوسطي

تستعد شرقي ألمانيا لفيضانات في الوقت الذي تهدد فيه الأمطار الكارثية التي تضرب جيرانها في أوروبا الوسطى بالامتداد عبر الحدود الألمانية.

وقالت السلطات في ولاية ساكسونيا، اليوم الأحد، إنه من المتوقع أن يصل منسوب نهر إلبه في شونا، بالقرب من الحدود مع جمهورية التشيك، إلى ذروته بعد ظهر بعد غد الثلاثاء ليصل إلى 50ر7 متر - وهو ما يكفي لإعلان أعلى مستوى إنذار في المنطقة.

وارتفع منسوب نهر إلبه بالفعل إلى 59ر5 مترا في شونا، وهو ما يفوق بكثير متوسط الارتفاع الذي يبلغ 58ر1 مترا. ومن المتوقع أن يصل إلى 6 أمتار بحلول مساء اليوم الأحد.

وقال مركز الفيضانات بالولاية إنه في حالة ارتفاع منسوب المياه إلى أعلى مستوى إنذار، فقد تفيض السدود أو تنهار، مما يتسبب في اجتياح فيضانات لتجمعات سكانية ويشكل تهديدا للحياة والسلامة.

وقد تتعرض دريسدن، عاصمة الولاية، التي تقع على نهر إلبه، للتهديد بسبب الفيضانات التي دمرت مناطق منخفضة في جمهورية التشيك وبولندا والنمسا.

من المقرر أن يتم حماية وسط المدينة التاريخي من ارتفاع منسوب المياه بواسطة حواجز متحركة، من المقرر أن يتم إقامتها غدا الاثنين.

وتسابق السلطات في مدينة دريسدن الزمن لإزالة أجزاء من جسر انهار في نهر إلبه يوم الأربعاء قبل الفيضانات المتوقعة.