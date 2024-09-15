- دمياط تستقبل مؤتمر أدباء شرق الدلتا واحتفالات مكثفة بالمولد النبوي بالمحافظات

ضمن برامج وزارة الثقافة، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، أجندة فعاليات ثقافية وفنية ثرية، بدءا من اليوم الأحد وحتى السبت المقبل 21 سبتمبر.

انطلاق فعاليات مهرجان "مسرح الهواة" بالسامر

تنطلق في السادسة والنصف مساء اليوم، على مسرح السامر بالعجوزة، فعاليات الدورة العشرين لمهرجان مسرح الهواة، "دورة الفنان الراحل زكريا الحجاوي".

يشارك في المهرجان هذا العام 11 عرضا مسرحيا، ويعقد برئاسة الفنان هاني كمال، وتستمر فعالياته حتى السبت المقبل، بواقع تقديم عرضين مسرحيين، الأول في السادسة مساء، والثاني في الثامنة، تعقبهما ندوة نقدية ويشهد تكريم نخبة كبيرة من الفنانين والمسرحيين.

ويتضمن حفل الافتتاح معرضا للحرف التراثية من إنتاج الجمعيات الثقافية التي تشرف عليها الهيئة، ومعرضا للكتاب، وتقديم عرض مسرحي بعنوان "النص التاني من الطريق" لفرقة الجمعية المصرية لهواة المسرح، تأليف، وإخراج أحمد رجائي.

برنامج "مصر جميلة" لاكتشاف الموهوبين يصل الفيوم

تستقبل مكتبة الطفل والشباب بطامية بالفيوم، اليوم فعاليات برنامج "مصر جميلة" ولمدة ثلاثة أيام، من خلال ورش مكثفة لاكتشاف المواهب ودعم وتعزيز قدرات المشاركين بالمجان في مجالات: الفنون التشكيلية، المسرح، الموسيقى، الكتابة الإبداعية والأداء الحركي، يقدمها نخبة من الأكاديميين والمتخصصين.

احتفالات مكثفة بالمولد النبوي الشريف بالمحافظات

تنظم هيئة قصور الثقافة احتفالات مكثفة هذا الأسبوع بمختلف المحافظات بمناسبة المولد النبوي الشريف، تزيد عن 30 فعالية تتنوع ما بين اللقاءات التثقيفية، الورش والمعارض الفنية، حفلات الموسيقى العربية والإنشاد الديني، وغيرها، من أبرزها احتفالية بمشاركة شيخ المداحين د. أحمد الكحلاوي وفرقته الموسيقية، في السادسة مساء غد الاثنين بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، وأخرى بقصر ثقافة أسيوط في الثامنة مساءً.

تدشين أولى فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية".. الثلاثاء

يشهد بعد غد الثلاثاء تدشين أولى فعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، حيث تقدم الهيئة مجموعة متنوعة من الأنشطة بالعاصمة الإدارية في تمام السادسة مساءً، ضمن برنامج وزارة الثقافة، ويقام معها بالتزامن عدة فعاليات بالمحافظات منها الفيوم والإسكندرية وغيرها.

انعقاد مؤتمر أدباء إقليم شرق الدلتا بدمياط

وبعد غد الثلاثاء أيضا تنطلق فعاليات المؤتمر الأدبي لإقليم شرق الدلتا الثقافي، بعنوان "الإبداع وقضايا المجتمع المصري"، بدمياط وتحديدا بالمدينة الشبابية برأس البر، ويستمر حتى 19 سبتمبر، ويتضمن مناقشة مجموعة من الأبحاث والقضايا الأدبية بمشاركة لفيف من الباحثين و الأدباء والمثقفين، بجانب تكريم عدد كبير من الرموز التي أثرت الحركة الثقافية بالمحافظة.

القوافل الثقافية بالقرى الأكثر احتياجا

وتشهد قرية التنمية بمدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، قافلة ثقافية جديدة، تتضمن باقة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية ضمن برامج العدالة الثقافية، تستمر حتى مساء غد الاثنين، وتستكمل الفعاليات بقرية التنمية بدءا من الثلاثاء وحتى يوم 20 من الشهر الحالي.

استمرار فعاليات ملتقى أطفال "أهل مصر" بمطروح

وتتواصل فعاليات الملتقى الثقافي الثالث والثلاثين لأطفال المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر" بمحافظة مطروح وذلك حتى 21 سبتمبر، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، ضمن برامج العدالة الثقافية لوزارة الثقافة، باستضافة 200 طفل من المحافظات الحدودية: أسوان، الوادي الجديد، شمال وجنوب سيناء، البحر الأحمر "الشلاتين وأبو رماد وحلايب"، بالإضافة إلى المحافظة المضيفة، وعدد من أطفال المناطق الجديدة الآمنة بالقاهرة.

ويضم الملتقى 15 ورشة تدريبية تتنوع ما بين من الفنية والحرفية، بجانب الزيارات الميدانية لعدد من الأماكن والمعالم السياحية وأشهر شواطيء محافظة مطروح.

تواصل فعاليات الأسبوع الثقافي للمرأة بسوهاج

يشهد قصر ثقافة المنشأة بسوهاج، استمرار فعاليات الأسبوع الثقافي المرأة بين الثقافة والفنون"، ضمن برامج وزارة الثقافة المخصصة لدعم المرأة، من خلال مناقشة عدد من القضايا منها "الصحة النفسية والجسدية" و"التطور التكنولوجي الحديث في العصر الحديث" و"كيفية بناء أجيال المستقبل"، بجانب العروض الفنية والورش المتنوعة.

لإثراء الجانب الفني والإبداعي لدى المشاركات.

كما تحفل الأجندة بعدد من اللقاءات التثقيفية والأمسيات الأدبية بحضور نخبة من النقاد والأدباء من أبرزها مناقشة ديوان العامية "زوروني كل سنة مرة" للشاعر حامد السحرتي، غدا الاثنين بقصر ثقافة الشاطبي بالإسكندرية في تمام السادسة والنصف مساءً، ضمن إصدارات النشر الإقليمي، هذا بجانب استمرار الأفلام العربية والعالمية المقدمة بالمجان لرواد قصر السينما بالقاهرة، وتنظيم عدد من الفعاليات بمناسبة اليوم العالمي للسلام وللحفاظ على طبقة الأوزون، ومحو الأمية وغيرها.