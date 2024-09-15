أبو عبيدة: نثمن وقفة شعب اليمن العزيز إلى جانب إخوانه في فلسطين واستعداده لتقديم التضحيات في سبيل ذلك

قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، إن الحركة "تبارك العملية النوعية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية صباح اليوم واستهدفت هدفًا عسكريًا قرب تل أبيب، كما نثمن وقفة الشعب اليمني العزيز إلى جانب إخوانه في فلسطين واستعداده لتقديم التضحيات في سبيل ذلك".

وأضاف أن "طبيعة السلاح المستخدم في العملية ونوعية الهدف الذي استهدفته وغيرها من التفاصيل التي أطلعنا عليها إخوتنا في اليمن تشكل نقلة نوعية سيكون لها مفاعيل مهمة في مسار ومآلات معركة طوفان الأقصى".

وشدد على أن "الكيان الصهيوني الذي لا زال غارقًا في وحل غزة، والذي يفشل اليوم هو وحلفاؤه في إحباط أو اعتراض صاروخ واحد، لهو أعجز من أن يوسع الحرب في جبهات جديدة سيتلقى منها آلاف الصواريخ والكثير من المفاجآت، وإن خطوة غبية كهذه ستعني أن نتنياهو يقود كيانه المهترئ نحو كارثة محققة".

وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، اليوم، أنّ القوّة الصاروخية التابعة للقوات المسلحة اليمنية، ضربت هدفاً عسكرياً إسرائيلياً في منطقة يافا "تل أبيب" في فلسطين المحتلة.

وكشف سريع أنّ العملية جرى تنفيذها باستخدام صاروخ بالستي فرط صوتي جديد، مؤكداً نجاح الصاروخ في الوصول إلى أهدافه وإخفاق دفاعات الاحتلال في اعتراضه والتصدّي له، إذ قطع مسافةً تُقدّر بـ2040 كم، في غضون 11 دقيقة ونصف الدقيقة.

وصباح اليوم، أقرّ المتحدث باسم "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، بإطلاق صاروخ بالستي من اليمن في اتجاه "تل أبيب" وفشل الدفاعات الجوية في اعتراضه.

وتحدّث الإعلام الإسرائيلي عن إصابة مباشرة لمحطة للكهرباء جنوبي شرقي "تل أبيب"، كذلك ذكر أن الصاروخ اليمني تسبّب في حرائق بمناطق حرجية وأضرار مادية في محطة رئيسية للقطار قرب "موديعين". كما تسبّب الهجوم الصاروخي بتوقّف حركة القطارات في معظم "إسرائيل" وبوقوع إصابات باعتراف الإعلام الإسرائيلي.