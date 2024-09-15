جيش الاحتلال: سقوط صاروخ أطلِق من اليمن في وسط إسرائيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت مبكر اليوم الأحد أن صاروخا أطلق من اليمن سقط في "منطقة مفتوحة" وسط إسرائيل، مؤكدا أن ذلك لم يؤد الى وقوع إصابات.

وقال جيش الاحتلال في بيان: "متابعة للإنذارات قبل قليل في منطقة وسط البلاد فالحديث عن إطلاق صاروخ أرض-أرض من جهة الشرق سقط في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأشار في بيان ثانٍ أصدره قرابة الساعة السابعة صباحا إلى أن "الصاروخ أطلق من اليمن"، موضحا بأن "دوي الانفجارات التي سمعت في الدقائق الأخيرة ناتجة عن صواريخ اعتراض. نتيجة عملية الاعتراض لا تزال قيد الفحص".

ولم تعلن أي جهة بعد مسئوليتها عن إطلاق الصاروخ.

وفي أعقاب اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، أعلن الحوثيون في اليمن مرارا إطلاق صواريخ وطائرات بدون طيار "درون" نحو إسرائيل.

وفي 20 يوليو الماضي، أغار سلاح الجو الإسرائيلي على ميناء مدينة الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين في غرب اليمن، غداة تبنّيهم هجوماً بطائرة درون مفخّخة أوقع قتيلا في تل أبيب. وكانت تلك المرة الأولى التي تتبنى فيها إسرائيل هجوماً على اليمن.

وأكد الحوثيون في أعقاب هذا الهجوم، أن الرد عليه "آتٍ" و"حتمي".

كما يشن الحوثيون منذ أشهر هجمات تستهدف سفنا قبالة سواحل اليمن مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إليها، مؤكدين أن ذلك يأتي دعما للفلسطينيين في غزة.