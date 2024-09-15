أكد حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، أن مجلس إدارة القلعة البيضاء سيتخذ كل الإجراءات القانونية من أجل الحفاظ على حقه في قضية بوبيندزا، مشيرا إلى أن التفاوض مع بن شرقي للعودة لم تفشل.

قال حسام المندوه في تصريحات لقناة «إم بي سي مصر»:" نحاول إرضاء جماهير الزمالك دائما ولكن يجب أن نفهم جميعا أننا قضينا 10 أشهر فقط ونحل الكثير من المشاكل، كذلك لا يمكننا إغفال ألعاب الصالات التي كان القيد ممنوعا في بعضها أيضا، نطالب بالصبر والمساعدة لاجتياز التحديات".

أضاف:" لا تزال هناك صفقات أخرى في الطريق للزمالك، ولكن لا أعرف إن كان جوميز قد طلب مدافعا على وجه التحديد أم لا؟ المدرب يؤدي عملا رائعا ونشعر أنه يشجع الزمالك منذ صغره".

أكد:" لم ندفع أي أموال لأي فريق، كل صفقاتنا إعارات لا نتحمل فيها سوى رواتب اللاعبين التي تتناسب مع قدرات النادي، وهكذا نجحنا وفقا لظروفنا في ضم لاعبين على أعلى مستوى".

وتطرق المندوه للحديث عن أزمة انتقال أرون بوبيندزا إلى رابيد بوخارست الروماني، رغم حصول الزمالك على بطاقته الدولية قائلًا:" نريد التزام الصمت في ملف بوبيندزا حاليا لأن الزمالك يتخذ كل إجراءاته القانونية لحفظ حقوقه وسنعلن في التوقيت المناسب".

وعن فشل مفاوضات عودة المغربي أشرف بنشرقي للزمالك، أوضح المندوه:" لا أريد أن أقول «فشل» بل هي أمور نزنها في البداية لنرى الأنسب لنا وقد أجرينا الصفقات التي تناسبنا في النهاية".