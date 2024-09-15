نحو 300 سجين يفرون من سجن نيجيري إثر فيضانات عارمة

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فر 281 سجينا من سجن في مدينة مايدوجوري شمال شرقى نيجيريا بعد أن انهار جدار السجن بسبب الفيضانات العارمة، حسبما أفاد المتحدث باسم السجن عمر أبو بكر اليوم الأحد.

وكان من بين السجناء الفارين أعضاء من ميليشيا بوكو حرام الإسلامية.

ومايدوجوري هي عاصمة ولاية بورنو، حيث تنفذ بوكو حرام هجمات على المدنيين والجنود منذ عام 2009.

وفي يوم الثلاثاء الماضي، تسببت الأمطار الغزيرة في انفجار سد، مما أدى إلى فيضان فى أجزاء واسعة من المدينة.

وتأثرت منطقة الساحل بالكامل في شمال أفريقيا، حيث تقع نيجيريا، حاليا بالفيضانات بعد الأمطار الغزيرة. ووفقا للأمم المتحدة، فقد نزح حوالي نصف مليون شخص في المنطقة ودُمر أكثر من 300 ألف منزل نتيجة لذلك.