حماس: الصاروخ اليمني رد طبيعي على العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني

أشادت حركة حماس، اليوم الأحد، بالضربة الصاروخية التي نفذتها جماعة الحوثي اليمنية على إسرائيل، ووصفتها بأنها رد طبيعي على العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وقالت حماس، في بيان صحفي اليوم نشرته وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا): "نشيد بالضربة الصاروخية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية والإخوة أنصار الله، في عمق الكيان الصهيوني، ونعدها ردا طبيعيا على عدوان الكيان على شعبنا الفلسطيني، وعلى اليمن الشقيق والمنطقة العربية، ونؤكد أن العدو الصهيوني لن يحظى بالأمن ما لم يتوقف عدوانه الوحشي على شعبنا في قطاع غزة".

وأضافت أن ما تقوم به جبهات المقاومة في اليمن ولبنان والعراق من مواصلة عمليات الإسناد والمواجهة المباشرة مع العدو الصهيوني، هو حقّ أصيل لمقاومة أمتنا وشعوبها، وهو تأكيدٌ على وحدة أمتنا ومصيرها المشترك في مواجهة المشروع الصهيوني وهيمنته الاستعمارية في فلسطين والمنطقة العربية.

وجدّدت حماس، دعواتها لكل القوى والشعوب الحرّة والضمائر الحيّة في أمتنا والعالم، لمواصلة دعمهم ومساندتهم لشعبنا ومقاومته الباسلة، حتى وقف العدوان وحرب الإبادة في غزة، وتحقيق تطلعات شعبنا في انتزاع حقوقه الوطنية وتحرير أرضه ومقدساته وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وكانت جماعة الحوثي في اليمن، أعلنت تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفا عسكريا في إسرائيل بصاروخ باليستي جديد فرط صوتي.