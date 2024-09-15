حقق فريق الشباب فوزًا ثمينًا على نظيره القادسية بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن فهد مساء اليوم الأحد، في الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين.

وحرص لاعبو الفريقين على دعم فهد المولد لاعب الشباب، وذلك قبل انطلاق المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، حيث ارتداءوا قمصان تحمل صورة ورقم نجم الكرة السعودية.

وكان فهد المولد قد سقط من شرفة منزله بالدور الثاني، قبل أن يتم نقله إلى مستشفى راشد في دبي لتلقي العلاج اللازم، حيث يعاني اللاعب من كسور في الرقبة والجمجمة.

ويدين فريق الشباب بالفضل في تحقيق الانتصار أمام القادسية إلى لاعبه ماجد كنبه، والذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ 14 من عمر الشوط الأول.

وبعد التسجيل، اتجه كنبه نحو المنطقة المخصصة للمصورين، وحصل على قميص فهد المولد من أحد الأشخاص، قبل أن يجمع زملاءه أمام الكاميرات، ليلتقطوا صورة جماعية لدعم زميلهم المصاب.

وبتلك النتيجة، رفع فريق الشباب رصيده للنقطة السادسة في السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي، بفارق الأهداف عن القادسية صاحب المركز الثالث بالمسابقة.