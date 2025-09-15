مصر تستضيف نسخة 2028 لكأس العرب تحت 20 سنة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وقع الاتحاد المصري لكرة القدم بروتوكول تعاون مع نظيره العربي، لاستضافة نسخة 2028 لكأس العرب تحت 20 سنة.

وقع البرتوكول خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ودكتور جار الله السلمي الأمين العام للاتحاد العربي، بحضور سمو الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي والمهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد العربي.

وضم وفد الاتحاد المصري لكرة القدم لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد العربي في العاصمة السعودية الرياض المهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد، خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس الإدارة ومصطفى أبو زهرة عضو مجلس الإدارة.