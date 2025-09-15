الرئيس الصومالي: الصمت على التصعيد الإسرائيلي المتهور ستكون له تداعيات خطيرة

قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، إن «أي اعتداء وانتهاك سيادة الدول وقتل الأبرياء، يعد انتهاكًا للقانون الدولي، وخاصة ميثاق الأمم المتحدة».

وأضاف خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية الاستثنائية بالدوحة، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين: «نقف مع قطر وحقها في الدفاع عن أمنها وسيادتها، وندعو المجتمع الدولي لأن يفي بمسئوليته وولايته في حفظ الأمن والسلم الدوليين».

ونوه أن «الصمت والتخاذل سابقة خطيرة تقوض القانون الدولي»، قائلًا إن «التصعيد الإسرائيلي المتهور يأتي في وقت يحتاج فيه العالم للدبلوماسية وضبط النفس والحوار».

وشدد على أهمية دور قطر المحوري لتعزيز جهود السلام والاستقرار، خاصة في ظل الوضع المأساوي في غزة.

وأشار إلى أن «السلام الدائم في الشرق الأوسط يتطلب معالجة الأسباب الجذرية، بما يتوافق مع القانون الدولي والشرعية الدولية».

وتستضيف قطر، اليوم الاثنين، قمة عربية وإسلامية بمشاركة عدد من زعماء وقادة الدول العربية والإسلامية لبحث سبل الردّ على العدوان الإسرائيلي على الأراضي القطرية.

وشهدت الدوحة مساء أمس اجتماعًا تحضيريًّا لوزراء خارجية وممثلين من 57 دولة عربية وإسلامية، حيث ناقش الاجتماع مشروع بيان بشأن الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر، والذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة حماس بالدوحة الثلاثاء الماضي.