الشرطة الألمانية: حريق صندوق الإشارات على الخط الحديدي بين برلين وهانوفر كان متعمدا

أعلنت الشرطة الألمانية أنها تعتقد أن الحريق الذي اندلع في صندوق إشارات على خط السكك الحديدية المهم الرابط بين العاصمة برلين ومدينة هانوفر، كان حريقا متعمدا خطيرا.

وأوضحت متحدثة باسم شرطة هانوفر أن الأدلة الموجودة في كابينة الإشارات في مدينة ليرته تشير إلى ذلك. وذكرت المتحدثة أن الشرطة الجنائية في هانوفر فتحت تحقيقًا أوليا بهذا الخصوص.

وبحسب شرطة هانوفر، لم يتم تحديد أي مشتبه بهم حتى الآن. ونظرًا لتكرار حوادث مماثلة مؤخرًا في أنحاء متفرقة من ألمانيا، فقد تمت إحالة التحقيقات في هذه الواقعة إلى جهاز أمن الدولة "المختص بالتحقيق في الجرائم ذات الدوافع السياسية".

وكانت النيران اشتعلت أمس السبت في صندوق فيوزات خاص بكابينة إشارات في مدينة ليرته. ووفقًا للشرطة الاتحادية، فإن صندوق المصهرات "الفيوزات" يقع على مسافة نحو كيلومترين من كابينة الإشارات. وقد قامت الخدمة الجنائية الدائمة بجمع الأدلة وأخذ الصندوق برمته لفحصه. وأدى الحادث إلى تعطيل حركة القطارات بشكل كبير، إلا أن حركة السكك الحديدية على هذا الخط عادت الآن لتسير بشكل شبه منتظم.