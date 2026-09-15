اليايان تفقد الاتصال مع طائرة مسيرة للمراقبة قبالة الساحل الشمال الغربي للبلاد

فقدت القوات الجوية اليابانية اليوم الثلاثاء الاتصال بإحدى الطائرات المسيرة طويلة المدى للمراقبة، عقب اختفائها خلال رحلة قبالة الساحل الشمال الغربي للبلاد.

ولم ترد معلومات على الفور بشأن المهمة التي كانت تقوم بها الطائرة ار كيو-4بي، التي تعرف أيضا باسم جلوبال هوك.

وقالت قوات الدفاع الذاتي الجوية إن الطائرة اختفت من على شاشة الرادار، وشوهدت آخر مرة على بعد 50 كيلومترا قبالة ساحل توتوري .

وتمثل هذه الطائرات قيمة كبيرة لقدرتها على القيام بمهام طويلة المدى والتحليق على ارتفاع لنحو 60 ألف قدم، كما أنه يمكنها التحليق بصورة مستمرة لمدة تصل إلى 36 ساعة. كما أنها تتيح لليابان مراقبة مناطق في البر الرئيسي الآسيوي ، بما في ذلك كوريا الشمالية والصين بسهولة.