- محافظ المنيا: لجنة فنية وهندسية لمعاينة هبوط أرضي بمنطقة أرض المستشار بحي جنوب

وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتشكيل لجنة فنية للانتقال لمعاينة هبوط أرضي بمنطقة أرض المستشار بجوار محطة الصرف الصحي بحي جنوب مدينة المنيا، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة حفاظا على سلامة المواطنين والممتلكات، وذلك عقب تلقي مركز السيطرة بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بلاغا من شرطة النجدة يفيد بوقوع هبوط أرضي بالمنطقة.

وأعلن محافظ المنيا، في بيان اليوم، أنه قرر تشكيل لجنة فنية من الإدارة الهندسية بمحافظة المنيا، وعضوية أساتذة من كلية الهندسة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس مدينة المنيا، وحي جنوب المدينة.

وعلى الفور، انتقل الدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، يرافقه ممثلو الحماية المدنية واللجنة المشكلة إلى موقع البلاغ لمعاينة الموقف والوقوف على أسباب الهبوط والتعامل معه، حيث تم الدفع بسيارة إطفاء بمعرفة الحماية المدنية، وفصل جميع المرافق عن المنزل المجاور لموقع الهبوط بمعرفة المختصين، إلى جانب فرض كردون أمني حول الموقع بالتنسيق مع قسم أول المنيا كإجراء احترازي.

وتواصل الأجهزة المعنية أعمالها لمعالجة أسباب الهبوط، مع استمرار المتابعة الميدانية للموقع والتعامل الفوري مع أي مستجدات.