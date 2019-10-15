تنسيقية شباب الأحزاب تبحث تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا في صالونها السياسي

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسة، مساء أمس الاثنين ، حول تعزيز خطوات دمج وتمكين المرأة وذلك ضمن فعاليات الصالون السياسي الثانى الذي عقد بمقر حزب التجمع مساء اليوم.

وناقش المشاركون مجموعة من الأفكار والآراء حول تفعيل دور رعاية الأطفال في مقرات العمل، ودور المرأة في رفع الوعى السياسي، وكيفية تنمية دور رائدات الأعمال، وتأهيل الكوادر النسائية للعمل السياسي.

وقالت مارسيل سمير عضو تنسيقية شباب الأحزاب إن المرحلة الحالية شهدت تطورا كبيرا في مجال تمكين المرأة على كافة المستويات وخصوصا على المستوى الاقتصادي.

وتطرقت إلى الحديث عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي دعمتها الحكومة خلال الفترة الماضية مؤكدة أهميتها بالنسبة لدعم المرأة اقتصاديا.

من جانبها، أشارت سها سعيد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إنه الجهاز المركزي للإحصاء أكد في تقرير له أن مصر لديها حوالي 3.5 مليون أسرة تعولها امرأة، وهذا يؤكد حجم التحديات والصعوبات التي تواجهها المرأة في المجتمع.

وأشادت سعيد، بالتوجه العام لمؤسسات الدولة لتمكين المرأة وزيادة دورها وتأثيرها في المجتمع وهو ما انعكس على تكليفها بالمسؤولية في العديد من المواقع التنفيذية والسياسية في مصر.

وفِي كلمته، قال محمد عزمي عضو التنسيقية عن الحركة الوطنية أن قضايا المرأة ليست قاصرة على المرأة فقط بل الرجل أيضا ، وأضاف ، أن هناك العديد من المبادرات التي ساهمت في تحسين وضع المرأة على كافة المستويات وخصوصا السياسية خلال الفترة الماضية.