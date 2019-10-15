مدرب المنتخب: لم نفكر في توازنات بين لاعبي «القطبين» أمام بوتسوانا

أكد طارق مصطفى، المدرب العام للمنتخب الوطني، أن حسام البدري المدير الفني للفراعنة، لم يلجأ لأية توازنات خلال المباراة الودية ضد بوتسوانا، بين لاعبي القطبين، والتي انتهت بفوز مصر بهدف نظيف سجله حمدي فتحي.

وقال مصطفى عبر إذاعة الشباب والرياضة: "تخوفنا من الإصابات خاصة هناك مباراة مهمة بعد أيام بين الأهلي والزمالك".

وأضاف "لم نفكر في أية توازنات بين الفريقين في ودية بوتسوانا، بدليل أن هناك لاعبين شاركوا لمدة 90 دقيقة".

وشدد "هذا منتخب مصر، إذا وضعنا في الاعتبار هذا النادي أو ذاك، فنحن الخاسرون".

ومن المنتظر إقامة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك، السبت المقبل في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

وعن الفوز على بوتسوانا بهدف وديا، واصل طارق مصطفى "البداية دائما صعبة، وكانت أمام فريق متكتل دفاعيا، لم يعد هناك منتخبا ضعيفا في إفريقيا".

وتابع "كان يهمنا منح فرصة لأكبر عدد من اللاعبين، واستفدنا من اللقاء بعد زيادة التبديلات من ٤ إلى ٦، هناك لاعبون شاركوا دوليا لأول مرة، كما أننا لم نتدرب كثيرا".

وأردف "اللاعبون بذلوا جهدا كبيرا، ولم يقصر أحد منذ اليوم الأول للمعسكر، والكل لديه إصرار على تعويض الإخفاق الأخير في كأس الأمم الإفريقية".

وألمح في ختام تصريحاته "سنخوض مباراتين في التصفيات يومي 14 و18 نوفمبر المقبل، وسيبدأ المعسكر على الأقل قبل موعد المباراة الأولى بعشرة أيام".