محافظ أسوان: وضع اللمسات النهائية لتمثال الدكتور مجدي يعقوب

قال محافظ أسوان أحمد إبراهيم إن اللجنة الفنية المكلفة بوضع وتصميم تمثال جراح القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب بدأت في وضع اللمسات النهائية، وهو عبارة عن تمثال رأس وجزء من جسده يجسد شخصية الدكتور مجدى يعقوب، موضوع على منصة وسط ميدان "مجدى يعقوب".

وأكد المحافظ، في بيان اليوم الثلاثاء، أن التمثال الجديد هو تقدير لجهود جراح القلب العالمي في الإسهامات الطبية المتميزة على مستوى العالم، وتفضيل أسوان عن غيرها من المدن في بناء مركز أبحاث وعلاج أمراض القلب.

وأكد أن تصميم ميدان مجدى يعقوب الجديد سيكون على أساس وضع تمثال جراح القلب العالمي بوسطه مع تسليط إضاءة منعكسة على وجهه من أسفل مياه النافورة التي حوله ليحيطه أحواض الزرع والورود بألوان متناسقة ، مضيفا أن التصميم شمل تجميل الجزيرتين اللتين أمام وخلف التمثال، وأيضاً تسليط إضاءة متوازية على واجهة محكمة أسوان الابتدائية كخلفية معمارية فرعونية، بالإضافة إلى وضع مظلات ملونه على جانبي كورنيش النيل لإتاحة المجال أمام المواطنين والسائحين للاستمتاع بهذه البانوراما الجمالية.