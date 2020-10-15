الجيش الإندونيسي يتعهد بفرض إجراءات صارمة ضد ممارسة النشاط المثلي بين أفراده

تعهد الجيش الإندونيسي اليوم الخميس، بفرض إجراءات صارمة ضد ممارسة النشاط المثلي بين أفراده، وذلك بعد أن قضت محاكم عسكرية بسجن أحد الجنود لمدة عام وفصل آخر.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الإندونيسية، الكولونيل سوس إيديل، إن أي جندي يتم ضبطه وهو يمارس نشاطا مثليا، سيواجه المحاكمة والطرد بطريقة مخزية.

وأوضح إيديل في بيان له أن "القوات المسلحة الإندونيسية سوف تتخذ إجراءات صارمة ضد أي من أفراد الخدمة الذي سوف يثبت تورطه في انتهاكات قواعد الأخلاق، والتي تتضمن ممارسة أنشطة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا (إل جي بي تي)".

يذكر أن القانون الإندونيسي لا يجرم العلاقات المثلية، إلا أن التوجيه الصادر عن القيادة العسكرية في عام 2009 يحظر على الأعضاء الانخراط في الانشطة المثلية.