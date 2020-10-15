التعليم العالي: ملف الطلاب الوافدين مشروع قومي لمصر

قالت الدكتورة رشا كمال، رئيس الإدارة المركزية للوافدين بوزارة التعليم العالي، إن القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مهتمة بملف الطلاب الوافدين والذي يعد مشروعًا قوميًا لمصر في علاقاتها السياسية والدولية مع كافة الدول.

جاء ذلك خلال كلمتها التي ألقتها، اليوم، بجامعة طنطا، بمناسبة تخريج دفعة جديدة من الطلاب الوافدين بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.

وأضافت "كمال" أن هناك تزايدًا في أعداد الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية، مثمنة الجهود التي تبذلها وزارة التعليم العالي بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار، والذي يولي ملف الوافدين اهتمامًا كبيرًا، بما يسهم في توطيد العلاقات الدولية مع مصر.

وأعربت عن سعادتها بتواجدها في جامعة طنطا أحد أهم الجامعات المصرية والتي شهدت طفرة في ملف الطلاب الوافدين، وأصبحت وجهة لكثير من الوافدين للتعلم بها، معربة عن تقديرها واعتزازها الشديدين بمحافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، وكذلك الجهود التي تبذلها إدارة جامعة طنطا، بقيادة الدكتور عماد عتمان ونوابه في التطوير المستمر لملف الطلاب الوافدين.