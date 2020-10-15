حسن شاكوش يعلن طرح «بسكوتاية مقرمشة» على يوتيوب

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أعلن مطرب المهرجانات حسن شاكوش، من خلال حسابه على إنستجرام، طرح أغنيته الجديدة "بسكوتاية مقرمشة"، عبر قناته في يوتيوب.

ويشارك شاكوش، في الأغنية المطرب حمادة مجدي، وهي من كلمات مصطفى حدوته، وتوزيع إسلام ساسو، وموسيقى يوسف أوشا.