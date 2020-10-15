حسن شاكوش يعلن طرح «بسكوتاية مقرمشة» على يوتيوب

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أعلن مطرب المهرجانات حسن شاكوش، من خلال حسابه على إنستجرام، طرح أغنيته الجديدة "بسكوتاية مقرمشة"، عبر قناته في يوتيوب.
ويشارك شاكوش، في الأغنية المطرب حمادة مجدي، وهي من كلمات مصطفى حدوته، وتوزيع إسلام ساسو، وموسيقى يوسف أوشا.
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دلوقتي كليب بسكوتايه مقرمشه علي قناتي علي اليوتيوب
A post shared by Hassan Shakosh (@hassan.shakosh) on Oct 15, 2020 at 9:11am PDT
دلوقتي كليب بسكوتايه مقرمشه علي قناتي علي اليوتيوب
A post shared by Hassan Shakosh (@hassan.shakosh) on Oct 15, 2020 at 9:11am PDT