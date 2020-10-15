 حسن شاكوش يعلن طرح «بسكوتاية مقرمشة» على يوتيوب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حسن شاكوش يعلن طرح «بسكوتاية مقرمشة» على يوتيوب


نشر في: الخميس 15 أكتوبر 2020 - 7:57 م | آخر تحديث: الخميس 15 أكتوبر 2020 - 7:57 م

أعلن مطرب المهرجانات حسن شاكوش، من خلال حسابه على إنستجرام، طرح أغنيته الجديدة "بسكوتاية مقرمشة"، عبر قناته في يوتيوب.

ويشارك شاكوش، في الأغنية المطرب حمادة مجدي، وهي من كلمات مصطفى حدوته، وتوزيع إسلام ساسو، وموسيقى يوسف أوشا.

 

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دلوقتي كليب بسكوتايه مقرمشه علي قناتي علي اليوتيوب

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