الحكومة الإسرائيلية: نتطلع لمواصلة المباحثات مع لبنان حول تقسيم الحدود البحرية

وصف المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير جندلمان، حزب الله بميليشيا إيرانية تحتل لبنان بقوة السلاح.

وقال جندلمان، في تصريحات لفضائية «فرانس 24»، مساء الخميس، إن إسرائيل تطلع إلى مواصلة المباحثات مع الحكومة اللبنانية حول تقسيم الحدود البحرية، متابعًا: «طالما احتل حزب الله لبنان فإنه لا يمكن تحقيق السلام الحقيقي».

وأشار إلى أنه باستكمال المباحثات مع لبنان حول تقسيم الحدود البحرية، فإن إسرائيل قد تصل يومًا ما إلى سلام مع لبنان، مضيفًا أن المفاوضات بين البلدين يشارك بها خبراء ودبلوماسيون رفيعي المستوى.

ولفت إلى أن المباحثات بين البلدين ستستمر حتى أسبوعين، مشيرًا إلى أن إسرائيل ستوجه الرد الحاسم لحزب الله حال الاعتداء.

وأوضح أنه إذا تم التوصل إلى نتيجة إيجابية وترسيم الحدود البحرية، فإن ذلك سيفيد البلدان، معقبًا: «إذا توصلنا إلى حل ربما يكون هناك بصيص أمل اقتصادي للبنان وشعبه».