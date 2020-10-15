علق الإعلامي محمد علي خير، على انتشار ظاهرة التحرش في الفترة الأخيرة.

وعرض خير، أثناء تقديمه برنامج «المصري أفندي» عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الخميس، صورًا لسيدات وفتيات مصر قديمًا، معقبًا: «الرجالة كانت موجودة وزي الفل، وكانت السيدات تمشي بفوق الركبة وكانت مطمئنة إن محدش هيسيء إليها».

وأوضح أن الرجال هم من تغيروا بدخول الفكر المتطرف، الذي ينظر للمرأة نظرة دونية، للمجتمع، مستطردًا: «أبويا وأبوك وجدي وجدك كانوا بيتعاملوا مع الفتيات دول بمنتهى البراءة والعفة، هي أخته، عجباك يا باشا روح اتجوزها».

وقال إن المجتمع به مشاكل، لذا يجب النظر إلى هذه الظاهرة، مؤكدًا ضرورة وجود هيئات معنية بهذا الأمر.

وأضاف أن العقاب القانوني لظاهرة التحرش موجود بالفعل، متسائلًا: «محتاجين ثقافة؟ إعلام؟ تربية؟ فن؟ لا أعرف لأنني في النهاية لست متخصص».

وتابع: «عايز اتطمن على بنتي وهي ماشية في الشارع إنها آمنة»، مضيفًا: «لو هعرضلكم صور لسيدات وبنات مصر في الأربعينيات والخمسينيات والستينيات هتلاقيهم عادي جدا، اللي لابسة كات وغيره ومحدش كان بيتحرش، مكنش فيه جملة التحرش، حتى التحرش اللفظي مكنش موجود».