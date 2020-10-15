إحباط محاولة عنصر إجرامي تصنيع وإعادة تدوير مخدر الهيروين بالإسماعيلية



أحبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية محاولة عنصر إجرامي لتصنيع وإعادة تدوير مخدر الهيروين بكميات كبيرة .

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعى ( الأمن الوطنى - الأمن العام ) ومديرية أمن الإسماعيلية من ضبط عنصر إجرامي حال تواجده بمسكنه وبحوزته (20 أسطوانه لمخدر الهيروين وزنت 5 كيلو ، كمية من مخدرالهيروين الخام وزنت 1,500 كيلو جرام، كمية من خليط مخدر الهيروين بمواد أخرى معدة للكبس وزنت 15 كيلو . بإجمالى أوزان 21,500 كيلو جرام ، الأدوات والمعدات التى يتم إستخدامها فى عملية التصنيع- سيارة، مبلغ مالى، ميزان، هاتف محمول).

حيث رصدت الإدارة نشاط عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية "له معلومات جنائية" تخصص فى الإتجار بمخدر الهيروين ورصد محاولته لتصنيع وتدوير وخلط ذلك المخدر، متخذاً من مسكنه مقراً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

بمواجهته أعترف .

و قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 3 مليون جنيه تقريباً .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات